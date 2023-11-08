Российскому рынку электрокаров предсказали рост
Российскому рынку электромобилей предсказали рост. Об этом со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Б1 сообщил «Коммерсант».
По мнению аналитиков, продажи электрокаров к 2030 году выйдут на уровень 220 тысяч штук, что составляет 12 процентов от всего рынка. При этом к 2035-му при оптимистичном прогнозе их доля на рынке достигнет 25 процентов, или 483 тысячи машин, — примерно такая доля в продажах наблюдается в Китае, который является мировым лидером по числу электромобилей на внутреннем рынке. Кроме того, объемы выпуска электрокаров в том году могут составить 506 тысяч единиц. Достичь позитивного сценария, считают эксперты, удастся благодаря развитию инфраструктуры, снижению стоимости батарей, а также стремлению к снижению выбросов углекислого газа в атмосферу у правительства и крупных компаний.
Что касается более краткосрочных перспектив, то по итогам 2023 года эксперты рассчитывают, что продажи автомобилей с электрическим двигателем составят 12-13 тысяч штук. Всего за период с января по октябрь, по данным «Автостата», было продано 10,5 тысячи электрокаров, или 1,26 от всего рынка новых легковых машин в России. Объем продаж за октябрь текущего года составил 1,7 тысячи авто с электродвигателем. При этом специалисты предполагают, что по итогам 2025 года этот показатель достигнет лишь 16 тысяч штук.
Днем ранее стало известно, что в 2024 году на российском рынке появится новый бренд гибридных и электрокаров Chery Nev от китайской автомобилестроительной компании Chery.