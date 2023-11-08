Российскому рынку электрокаров предсказали рост

«Ъ»: в 2035 году доля электрокаров на российском рынке достигнет 25 процентов

Российскому рынку электромобилей предсказали рост. Об этом со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Б1 сообщил «Коммерсант».

По мнению аналитиков, продажи электрокаров к 2030 году выйдут на уровень 220 тысяч штук, что составляет 12 процентов от всего рынка. При этом к 2035-му при оптимистичном прогнозе их доля на рынке достигнет 25 процентов, или 483 тысячи машин, — примерно такая доля в продажах наблюдается в Китае, который является мировым лидером по числу электромобилей на внутреннем рынке. Кроме того, объемы выпуска электрокаров в том году могут составить 506 тысяч единиц. Достичь позитивного сценария, считают эксперты, удастся благодаря развитию инфраструктуры, снижению стоимости батарей, а также стремлению к снижению выбросов углекислого газа в атмосферу у правительства и крупных компаний.

Что касается более краткосрочных перспектив, то по итогам 2023 года эксперты рассчитывают, что продажи автомобилей с электрическим двигателем составят 12-13 тысяч штук. Всего за период с января по октябрь, по данным «Автостата», было продано 10,5 тысячи электрокаров, или 1,26 от всего рынка новых легковых машин в России. Объем продаж за октябрь текущего года составил 1,7 тысячи авто с электродвигателем. При этом специалисты предполагают, что по итогам 2025 года этот показатель достигнет лишь 16 тысяч штук.

Днем ранее стало известно, что в 2024 году на российском рынке появится новый бренд гибридных и электрокаров Chery Nev от китайской автомобилестроительной компании Chery.