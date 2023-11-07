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17:19, 7 ноября 2023Среда обитания

В России появится новый китайский электрокар

В 2024 году на российском рынке появятся китайские электрокары Chery Nev

Фото: Zhang Yudong / Globallookpress.com

В 2024 году на российском рынке появится новый бренд гибридных и электромобилей Chery Nev от китайской автомобилестроительной компании Chery. Соответствующее объявление появилось на сайте организации.

«Компания АО "Чери автомобили рус" намерена сосредоточить свое внимание на развитии продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии. Автомобили как с гибридными силовыми установками, так и с полностью электрическими будут представлены в России под новым брендом Chery Nev в 2024 году», — рассказали о планах представители организации. Они добавили, что для нового бренда электрокаров создадут свою дилерскую сеть. В Chery предполагают, что на первом этапе она будет включать в себя до 70 партнеров в различных городах страны.

Chery — автомобильный бренд китайской госкомпании Chery Automobile, которая в настоящий момент продает в России машины марок Chery, OMODA и Exeed.

В октябре стало известно, что осенью 2023 года в России появится новый китайский бренд электромобилей под названием Ora.

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      Полина Кислицына
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