В России появится новый бренд электромобилей из Китая

Autonews: осенью 2023 года в России появится новый китайский автобренд Ora

Осенью 2023 года в России появится новый китайский бренд электромобилей под названием Ora. Об этом сообщает Autonews.

Бренд электрокаров Ora создал автоконцерн из КНР Great Wall в январе 2018 года. Первым на российском рынке появится электрический хетчбэк Ora 03 и его спортивная версия 03 GT. Автомобиль презентовали на автосалоне в Париже под названием Ora Funky Cat. После краш-тестов EuroNCAP модели присудили максимальные пять звезд безопасности.

Ora 03 построен на платформе L.E.M.O.N. Модель оснащена электромотором мощностью 171 лошадиная сила, автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час за 7,6 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 150 километров в час, без подзарядки он может проехать до 500 километров. Новинка оборудована спойлером, панорамной крышей и 18-дюймовыми колесными дисками. Салон хэтчбека оснащен двуспицевым рулевым колесом и двумя цветными дисплеями.

Ранее в России решили продавать китайские электрокары премиум-сегмента Rising. Реализацией машин суббренда SAIC займется компания Electrocars. Первыми в страну привезут лифтбек Rising F7 и кроссовер R7, которые позиционируют как альтернативу Audi A6, Mercedes-Benz E-Class и BMW X6.

Крупнейший российский электроэнергетический холдинг «РусГидро» остался недоволен качеством российских электромобилей Evolute. Глава компании пожаловался, что отечественные электрокары страдают «детскими болезнями», из-за чего более 20 процентов автопарка могут одновременно оказаться в простое. Возникают проблемы и с зарядными станциями для электромобилей, добавил он.