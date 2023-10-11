Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:58, 11 октября 2023Экономика

В России появится новый бренд электромобилей из Китая

Autonews: осенью 2023 года в России появится новый китайский автобренд Ora

Фото: gwm-ora.eu

Осенью 2023 года в России появится новый китайский бренд электромобилей под названием Ora. Об этом сообщает Autonews.

Бренд электрокаров Ora создал автоконцерн из КНР Great Wall в январе 2018 года. Первым на российском рынке появится электрический хетчбэк Ora 03 и его спортивная версия 03 GT. Автомобиль презентовали на автосалоне в Париже под названием Ora Funky Cat. После краш-тестов EuroNCAP модели присудили максимальные пять звезд безопасности.

Ora 03 построен на платформе L.E.M.O.N. Модель оснащена электромотором мощностью 171 лошадиная сила, автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час за 7,6 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 150 километров в час, без подзарядки он может проехать до 500 километров. Новинка оборудована спойлером, панорамной крышей и 18-дюймовыми колесными дисками. Салон хэтчбека оснащен двуспицевым рулевым колесом и двумя цветными дисплеями.

Материалы по теме:
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

Ранее в России решили продавать китайские электрокары премиум-сегмента Rising. Реализацией машин суббренда SAIC займется компания Electrocars. Первыми в страну привезут лифтбек Rising F7 и кроссовер R7, которые позиционируют как альтернативу Audi A6, Mercedes-Benz E-Class и BMW X6.

Крупнейший российский электроэнергетический холдинг «РусГидро» остался недоволен качеством российских электромобилей Evolute. Глава компании пожаловался, что отечественные электрокары страдают «детскими болезнями», из-за чего более 20 процентов автопарка могут одновременно оказаться в простое. Возникают проблемы и с зарядными станциями для электромобилей, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об инциденте на ядерном объекте в Израиле

    Появились подробности об инциденте на ядерном объекте в Израиле

    Ребенок родился без ануса и привел мать в ужас

    Россиянин попытался зарезать любовника жены и попал под суд

    Продюсер Витаса преувеличил число зрителей на концерте певца в 10 раз

    Стало известно о давних планах Нетаньяху выселить палестинцев в Египет

    Россиян предупредили об опасных разновидностях секс-игрушек

    В России появится новый бренд электромобилей из Китая

    Подросток напал с ножом на пытавшихся его остановить во время драки россиян

    В России рассказали о возможностях «Рычага»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости