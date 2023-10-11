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09:36, 11 октября 2023Экономика

Каршеринг пожаловался на качество российских электромобилей

«Русгидро» пожаловалась на качество российских электромобилей Evolute

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Крупнейший российский электроэнергетический холдинг «РусГидро» заявил, что недоволен качеством российских электромобилей Evolute. Об этом на круглом столе по перспективам электротранспорта в Совете Федерации сообщил генеральный директор АО «Электрозарядные станции РусГидро» Дмитрий Беляев, его слова приводят «Ведомости».

Эти автомобили используются в сервисе каршеринга Green Crab, который принадлежит энергокомпании. Беляев пожаловался, что отечественные электрокары страдают «детскими болезнями», из-за чего более 20 процентов автопарка могут одновременно оказаться в простое. При этом электромобили приобретались в лизинг, а значит, компания вносит за них платежи и во время простоя из-за неисправностей. Возникают проблемы и с зарядными станциями для электромобилей, добавил он.

Гендиректор «Газпромбанк лизинга» (финансировал поставку Evolute) Сергей Вологодский также согласился, что качество автомобилей требует доработки. «Хотелось бы, чтобы производители слышали обратную связь от клиентов — крупных корпоративных заказчиков и шли навстречу», — подчеркнул он.

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По словам автопроизводителя, департамент послепродажного обслуживания осуществляет поддержку электромобилей на ежедневной основе, а для минимизации периода простоя в регион присутствия сервиса Green Crab выезжают инженеры для устранения неисправностей. Однако сейчас ресурсов текущего сервисного партнера не хватает, признал представитель компании.

Green Crab был создан в 2021 году и стал одним из первых покупателей Evolute. Сервис работает во Владивостоке и Южно-Сахалинске, где «Русгидро» развивает сеть зарядных станций. В автопарке каршеринга сейчас 67 седанов I-Pro и 28 кроссоверов I-Joy. В 2023-2024 годах компания планирует закупить еще 40 электромобилей Evolute.

На данный момент Evolute является второй по популярности маркой электрокаров в России. По данным «Автостата», за 9 месяцев 2023 года в стране было продано 1410 автомобилей бренда. При этом весь рынок новых электромобилей за три квартала составил 8752 штуки.

Ранее сообщалось, что цена нового электрокара i-Sky от Evolute может составить до 4 миллионов рублей. Эта стоимость будет учитывать субсидии по программам льготного автокредитования. По заявлениям компании, продажи i-Sky должны стартовать до конца октября.

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