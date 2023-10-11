Каршеринг пожаловался на качество российских электромобилей

«Русгидро» пожаловалась на качество российских электромобилей Evolute

Крупнейший российский электроэнергетический холдинг «РусГидро» заявил, что недоволен качеством российских электромобилей Evolute. Об этом на круглом столе по перспективам электротранспорта в Совете Федерации сообщил генеральный директор АО «Электрозарядные станции РусГидро» Дмитрий Беляев, его слова приводят «Ведомости».

Эти автомобили используются в сервисе каршеринга Green Crab, который принадлежит энергокомпании. Беляев пожаловался, что отечественные электрокары страдают «детскими болезнями», из-за чего более 20 процентов автопарка могут одновременно оказаться в простое. При этом электромобили приобретались в лизинг, а значит, компания вносит за них платежи и во время простоя из-за неисправностей. Возникают проблемы и с зарядными станциями для электромобилей, добавил он.

Гендиректор «Газпромбанк лизинга» (финансировал поставку Evolute) Сергей Вологодский также согласился, что качество автомобилей требует доработки. «Хотелось бы, чтобы производители слышали обратную связь от клиентов — крупных корпоративных заказчиков и шли навстречу», — подчеркнул он.

По словам автопроизводителя, департамент послепродажного обслуживания осуществляет поддержку электромобилей на ежедневной основе, а для минимизации периода простоя в регион присутствия сервиса Green Crab выезжают инженеры для устранения неисправностей. Однако сейчас ресурсов текущего сервисного партнера не хватает, признал представитель компании.

Green Crab был создан в 2021 году и стал одним из первых покупателей Evolute. Сервис работает во Владивостоке и Южно-Сахалинске, где «Русгидро» развивает сеть зарядных станций. В автопарке каршеринга сейчас 67 седанов I-Pro и 28 кроссоверов I-Joy. В 2023-2024 годах компания планирует закупить еще 40 электромобилей Evolute.

На данный момент Evolute является второй по популярности маркой электрокаров в России. По данным «Автостата», за 9 месяцев 2023 года в стране было продано 1410 автомобилей бренда. При этом весь рынок новых электромобилей за три квартала составил 8752 штуки.

Ранее сообщалось, что цена нового электрокара i-Sky от Evolute может составить до 4 миллионов рублей. Эта стоимость будет учитывать субсидии по программам льготного автокредитования. По заявлениям компании, продажи i-Sky должны стартовать до конца октября.