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14:36, 11 июля 2023Экономика

Раскрыта стоимость российского электрокара i-Sky

«Моторинвест»: электрокар i-Sky российского бренда Evolute будет стоить до 4 млн рублей

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Цены электрокара i-Sky российского бренда Evolute может составить до 4 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на управляющего партнера «Моторинвеста» Андрея Резникова.

Компания «Моторинвест» организует производство под брендом Evolute на заводе в Липецкой области. Названная Резниковым стоимость будет учитывать субсидии по программам льготного автокредитования. По его словам, продажи i-Sky должны стартовать в конце третьего квартала.

Электромобили начнут поставлять дилерам уже к концу августа, уточнил управляющий партнер «Моторинвеста». Сейчас в России уже доступны к покупке две других машины из электрической линейки Evolute — седан i-Pro и кроссовер i-Joy. С начала продаж в октябре 2022 года продажи бренда превысили 1,1 тысячи штук. 

Новинка i-Sky является аналогом кроссовера Dongfeng Forthing T5 Evo, недавно поступившего в продажу в России. От машины производства КНР отечественный электрокар отличается лишь двигателем и оформлением передней части кузова.

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    Софья Ермакова
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