ЕС пригрозил суровыми последствиями Баку за нарушение территории Армении
Боррель: нарушение территории Армении грозит Баку суровыми последствиями
Европейский союз (ЕС) предупреждает Баку, что любое нарушение территориальной целостности Армении приведет к суровым последствиям. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.
«И наш сигнал Азербайджану четок: любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет неприемлемо и приведет к суровым последствиям для наших отношений», — сказал он.
По его словам, необходимо быть очень бдительными относительно любой попытки дестабилизации Армении: внутренней и внешней.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республике не нужна новая война с Арменией, поскольку Баку добился поставленных целей. «Мы добились того, к чему стремились», — отмечал он.