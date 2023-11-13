ЕС пригрозил суровыми последствиями Баку за нарушение территории Армении

Боррель: нарушение территории Армении грозит Баку суровыми последствиями

Европейский союз (ЕС) предупреждает Баку, что любое нарушение территориальной целостности Армении приведет к суровым последствиям. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

«И наш сигнал Азербайджану четок: любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет неприемлемо и приведет к суровым последствиям для наших отношений», — сказал он.

По его словам, необходимо быть очень бдительными относительно любой попытки дестабилизации Армении: внутренней и внешней.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республике не нужна новая война с Арменией, поскольку Баку добился поставленных целей. «Мы добились того, к чему стремились», — отмечал он.