Алиев оценил перспективы новой войны Азербайджана с Арменией

Алиев: Азербайджану не нужна новая война с Арменией, мы добились своих целей

Азербайджану не нужна новая война с Арменией, поскольку Баку добился поставленных целей. Так перспективы нового конфликта оценил президент республики Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место», — заявил азербайджанский лидер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подпишет мирный договор с Азербайджаном при соблюдении согласованных сторонами трех принципов о мире и урегулировании отношений.

В конце октября в Тбилиси прошла встреча Пашиняна с азербайджанским коллегой Али Асадовым. Она продолжалась несколько часов, детали переговоров не разглашаются.