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12:23, 27 октября 2023Бывший СССР

Завершилась встреча премьеров Азербайджана и Армении

Встреча премьеров Армении Пашиняна и Азербайджана Асадова шла несколько часов

Фото: Ilya Pitalev / Sputnik/ / Kremlin / Reuters

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с азербайджанским коллегой Али Асадовым завершилась в Тбилиси. Об этом сообщает агентство АПА в Telegram.

«Премьер-министры Азербайджана и Армении провели встречу в Грузии. Али Асадов и Никол Пашинян встретились при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили», — говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча шла несколько часов. При этом детали переговоров не разглашаются.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку могут подписать соглашение о мире и нормализации отношений в течение ближайших нескольких месяцев.

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      Алевтина Запольская
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