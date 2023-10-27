Завершилась встреча премьеров Азербайджана и Армении

Встреча премьеров Армении Пашиняна и Азербайджана Асадова шла несколько часов

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с азербайджанским коллегой Али Асадовым завершилась в Тбилиси. Об этом сообщает агентство АПА в Telegram.

«Премьер-министры Азербайджана и Армении провели встречу в Грузии. Али Асадов и Никол Пашинян встретились при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили», — говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча шла несколько часов. При этом детали переговоров не разглашаются.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку могут подписать соглашение о мире и нормализации отношений в течение ближайших нескольких месяцев.