Армения назвала условия для установления мира с Азербайджаном

Пашинян: подписание договора о мире с Баку возможно по согласованным принципам

Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном при соблюдении согласованных сторонами принципов. Условие установления мира с Баку назвал армянский премьер-министр Никол Пашинян, цитирует РИА Новости.

«Три основных принципа договора о мире и урегулировании отношений согласованы, и если стороны сохранят приверженность согласованным принципам, то подписание договора становится реалистичным», — сказал он.

Кроме того, премьер отметил, что за основу документа из советской энциклопедии были взяты показатели в 29,8 тысячи квадратных километров и 86,6 тысячи квадратных километров, обозначающие площади Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Точность этих цифр подверглась критике, указал Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении назвал возможные сроки заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку. По его мнению, соответствующий договор может быть подписан в течение ближайших нескольких месяцев.