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21:10, 13 ноября 2023Путешествия

Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задержали

Эвакуационный самолет МЧС с россиянами из сектора Газа задержали

Фото: МЧС России / ТАСС

Борт МЧС с россиянами, которых эвакуировали из сектора Газа, задержали на 11 минут, согласно данным табло в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Первоначально самолет должен был сесть в аэропорту Домодедово в 21:00 в понедельник, но был задержан. На территории аэропорта сразу на нескольких парковочных станциях стоят автобусы МЧС. Ожидается, что они должны отвезти к местам пребывания прилетающих россиян.

Спецборт МЧС России с 70 соотечественниками из Газы вылетел из Каира в Москву вечером 13 ноября. Отмечается, что россияне летят на самолете Ил-76. На протяжении пути их сопровождали медики и психологи МЧС.

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      Юлия Мискевич
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