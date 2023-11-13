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16:17, 13 ноября 2023Россия

Спецборт МЧС с россиянами из Газы вылетел в Москву

Самолет МЧС с 70 россиянами на борту вылетел из Каира в Москву

Фото: МЧС России / ТАСС

Спецборт МЧС России с 70 соотечественниками из Газы вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщили в Telegram-канале российского министерства.

Отмечается, что россияне летят на самолете Ил-76. На протяжении пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС.

«Важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле», — приводит пресс-служба слова главы российского ведомства Александра Куренкова.

12 ноября первые граждане России через КПП «Рафах» перешли из Газы на территорию Египта. Пункт пропуска пересекли 70 человек, среди которых 27 детей и беременная женщина. Их встретили и оказали им необходимую медицинскую и психологическую помощь.

13 ноября в МЧС России сообщили, что из Газы удалось эвакуировать 98 соотечественников через КПП «Рафах», находящийся на границе между Египтом и сектором Газа.

Ранее советник главы МЧС России Даниил Мартынов заявил, что опергруппа ведомства будет находиться в Египте, пока из Газы не эвакуируют всех изъявивших желание покинуть территорию россиян.

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      Никита Абрамов
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