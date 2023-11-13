70 россиян смогли спасти из-под обстрелов и вывезти из Газы. Среди них дети и беременная женщина

Минздрав отметил удовлетворительное состояние эвакуированных из Газы 70 россиян

Из зоны боевых действий в секторе Газа эвакуировали 70 россиян, среди которых беременная женщина и 27 детей. Самому младшему из них три месяца. Как сообщили в Минздраве России, все россияне чувствуют себя удовлетворительно.

Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрено 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет Минздрав России

Россияне, которые были заблокированы в зоне боевых действий, пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом в воскресенье, 12 ноября. Согласование порядка и маршрутов эвакуации шло неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.

Всех россиян, которых удалось спасти из-под обстрелов и вывезти из Газы, допустили к перелету из Каира в Москву, сообщили в Минздраве. Там подчеркнули, что во время полета эвакуированных будут сопровождать врачи. Для перелета подготовили самолет Ил-76 МЧС России, его вылет запланирован на 14:00 по московскому времени в понедельник, 13 ноября.

Специалисты МЧС России на КПП «Рафах» в Египте оказывают поддержку гражданам России после их эвакуации из сектора Газа. Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Эвакуированные из Газы россияне назвали адом ситуацию в палестинском анклаве

«[Были] мысли, где помыться, где взять воды, где найти хлеб, где взять что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили. Вот это единственные мысли», — рассказала одна из эвакуированных россиянок Татьяна Катба, подчеркнув, что еды в Газе практически нет и анклав попадает под сильные обстрелы.

Другой россиянин добавил, что всем эвакуированным сейчас легче, так как им удалось «выйти из этого ада». Ожидание эвакуации, по его словам, было сложным. Мужчина по имени Аун поблагодарил президента Владимира Путина, посла России в Египте Георгия Борисенко и советника главы МЧС Даниила Мартынова за помощь в организации выезда из зоны боевых действий.

В ближайшее время новую группу граждан России эвакуируют из Газы — соответствующий список уже утвержден. Как уточнил советник главы МЧС Даниил Мартынов, группа будет состоять примерно из 90-100 человек

Эвакуации из Газы ожидает больше тысячи россиян

После того как боевики ХАМАС напали на приграничные районы Израиля 7 октября, множество россиян оказались заблокированы в палестинском анклаве. По словам пресс-секретаря представительства России при Палестинской национальной администрации Алии Зариповой, ожидают эвакуации из Газы более 500 граждан России. По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, всего в списки на эвакуацию записались более тысячи человек.

В МИД, в свою очередь, отчитались, что ведомство передало информацию о россиянах, которые обратились с просьбой об эвакуации из сектора Газа, властям Израиля, Египта и Палестины и продолжает работу для вывода российских граждан из зоны конфликта.