Стало известно об утверждении новой группы россиян для эвакуации из Газы

МЧС РФ: состав новой группы россиян для эвакуации из Газы утвердили все стороны

Новая группа россиян из 90-100 человек для эвакуации из сектора Газа в понедельник, 13 ноября, утверждена всеми сторонами, сообщил журналистам советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что «очередная группа соотечественников утверждена всеми сторонами». «Мы надеемся, что уже сегодня утром будет группа примерно из 90-100 человек», — подчеркнул Мартынов. Оперативная группа МЧС должна выехать, чтобы в назначенное время оказаться у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе Египта и Газы.

Ранее стало известно об эвакуации 70 граждан России из сектора Газа. Самолет Ил-76 МЧС РФ доставит их в Москву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что изначально в списки на эвакуацию записались более тысячи человек.