Самолет МЧС доставит в РФ эвакуированных из сектора Газа россиян

Самолет Ил-76 МЧС доставит эвакуированных из Газы россиян в РФ

Самолет Ил-76 МЧС России доставит эвакуированных из сектора Газа россиян в РФ. Об этом пишет РИА Новостисо ссылкой на египетский источник.

Он отметил, что вылет первого самолета из Каира запланирован на 14:00 по московскому времени в понедельник, 13 ноября.

Ранее в МЧС рассказали об эвакуации 70 граждан России из сектора Газа.

Россияне, которые покидали сектор Газа, добрались до КПП «Рафах», где проходит переход на территорию Египта, на тележках, запряженных ослами.