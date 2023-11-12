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23:00, 12 ноября 2023Мир

Самолет МЧС доставит в РФ эвакуированных из сектора Газа россиян

Самолет Ил-76 МЧС доставит эвакуированных из Газы россиян в РФ

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Самолет Ил-76 МЧС России доставит эвакуированных из сектора Газа россиян в РФ. Об этом пишет РИА Новостисо ссылкой на египетский источник.

Он отметил, что вылет первого самолета из Каира запланирован на 14:00 по московскому времени в понедельник, 13 ноября.

Ранее в МЧС рассказали об эвакуации 70 граждан России из сектора Газа.

Россияне, которые покидали сектор Газа, добрались до КПП «Рафах», где проходит переход на территорию Египта, на тележках, запряженных ослами.

Оружие России
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      Марина Совина
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