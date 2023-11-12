В МЧС сообщили об эвакуации 70 граждан России из сектора Газа

МЧС: 70 граждан России пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом

70 российских граждан эвакуированы из сектора Газа. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что россияне пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом.

Ранее в МЧС доложили о начале эвакуации соотечественников из зоны боевых действий. Работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации россиян, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, шла неделю. С организацией помогали российские дипломаты.

10 ноября сообщалось, что в Каир прилетели два специальных самолета Ил-76 для организации эвакуации граждан России из сектора Газа.