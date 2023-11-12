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22:15, 12 ноября 2023Мир

Захарова раскрыла подробности эвакуации россиян из сектора Газа

Захарова: с эвакуированными из сектора Газа 70 россиянами сейчас работает МЧС
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

С эвакуированными из сектора Газа 70 россиянами сейчас работает МЧС, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Она раскрыла подробности эвакуации граждан РФ из анклава. По словам представителя МИД, над вызволением россиян работали МЧС, Минтранс, Росавиация, дипломаты в Палестине, Израиле, Египте и в сопредельных странах во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Захарова отметила, что изначально в списки на эвакуацию записались более тысячи человек. «Но это только начало пути. Потому что люди наши остаются там, остаются дети», — уточнила Захарова.

Она объяснила, что для эвакуации граждан требуется получение согласия огромного количества инстанций. «Еще раз говорю, это первый выход наших граждан и соотечественников, но работа будет продолжена», — добавила она.

Ранее в МЧС сообщили об эвакуации 70 граждан России из сектора Газа.

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      Марина Совина
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