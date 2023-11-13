Минздрав оценил состояние эвакуированных из Газы россиян

Минздрав: эвакуированные из Газы россияне в удовлетворительном состоянии

Россияне, которых эвакуировали из Сектора Газа, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом, оценивая состояние людей, заявили в Минздраве России, передает ТАСС.

По данным ведомства, 70 эвакуированных из Газы граждан России допустили к перелету в Москву. Среди них одна беременная женщина и 27 детей, уточнили в министерстве.

Россияне пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом в воскресенье, 12 ноября. Тогда МЧС отчиталось об эвакуации граждан из зоны боевых действий. В Москву их доставит самолет Ил-76.

Впоследствии покинувшие Газу россияне назвали адом обстановку в палестинском анклаве и заявили, что рады выехать оттуда. «Были мысли, где помыться, где взять воды, где найти что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили», — рассказала одна из эвакуированных россиянок Татьяна Катба.

Стороны уже утвердили список новой группы граждан России, которую эвакуируют из Газы, сообщил советник главы МЧС Даниил Мартынов. Как он уточнил, группа будет состоять примерно из 90-100 человек.