Покинувшие Газу россияне сравнили обстановку в секторе с адом

Эвакуированные из Газы россияне заявили, что рады выехать «из этого ада»

Покинувшие сектор Газа россияне описали обстановку в палестинском анклаве и рассказали, какие эмоции они испытывают после эвакуации оттуда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Были мысли, где помыться, где взять воды, где найти что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили. Вот это единственные мысли», — вспомнила Татьяна Катба.

В свою очередь, россиянин по имени Аун поблагодарил посла России в Египте Георгия Борисенко, советника главы МЧС Даниила Мартынова и президента Владимира Путина за то, что они помогли «выйти из этого ада».

Ранее стало известно об эвакуации 70 граждан России из сектора Газа. Самолет Ил-76 МЧС РФ доставит их в Москву.

Также Мартынов рассказал, что всеми сторонами утверждена новая группа из 90-100 россиян для эвакуации из Газы.