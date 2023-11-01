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18:26, 1 ноября 2023Мир

В МИД России высказались о выводе российских граждан из сектора Газа

МИД России передал информацию о россиянах в Газе Израилю, Египту и Палестине

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России передало информацию о россиянах, которые обратились с просьбой об эвакуации из сектора Газа, властям Израиля, Египта и Палестины и продолжает работу для вывода российских граждан из зоны конфликта. Сообщение было опубликовано на официальном сайте МИД России.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, вывод иностранных граждан, в основном работников международных структур, через погранпереход «Рафах» уже начался.

МИД предупреждает, что обстановка в секторе Газа остается крайне тяжелой, и призывает россиян принимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности.

Ранее стало известно, что египетские пограничники на КПП «Рафах» пропускают всех граждан иностранных государств с палестинской стороны, кроме россиян. Очевидцы отмечают, что на КПП много россиян, но для них нет зеленого коридора.

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      Дарья Балацкая
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