В МИД России высказались о выводе российских граждан из сектора Газа

МИД России передал информацию о россиянах в Газе Израилю, Египту и Палестине

Министерство иностранных дел России передало информацию о россиянах, которые обратились с просьбой об эвакуации из сектора Газа, властям Израиля, Египта и Палестины и продолжает работу для вывода российских граждан из зоны конфликта. Сообщение было опубликовано на официальном сайте МИД России.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, вывод иностранных граждан, в основном работников международных структур, через погранпереход «Рафах» уже начался.

МИД предупреждает, что обстановка в секторе Газа остается крайне тяжелой, и призывает россиян принимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности.

Ранее стало известно, что египетские пограничники на КПП «Рафах» пропускают всех граждан иностранных государств с палестинской стороны, кроме россиян. Очевидцы отмечают, что на КПП много россиян, но для них нет зеленого коридора.