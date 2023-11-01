Россиян отказались выпускать из сектора Газа

«МК»: граждан России отказались выпускать из сектора Газа через КПП «Рафах»

Египетские пограничники на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах» пропускают всех граждан иностранных государств с палестинской стороны, кроме россиян. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

«Сейчас на КПП много россиян, но для русских нет зеленого коридора. Обратно люди уже не вернутся, останутся на КПП, будут там ночевать. Жить в секторе Газа невозможно», — прокомментировала ситуацию собеседница издания.

По ее словам, через КПП уже проехали «сотрудники ООН, граждане Иордании, Молдавии, Австрии и африканских стран», а в списках на эвакуацию значатся граждане США, Австрии и Молдавии, но не России.

«Консул ничего не может сделать. Это просто кошмар. Ситуация катастрофическая. Нам говорят: мы работаем, ждите», — рассказала женщина.

Ранее стало известно, что первые иностранцы перешли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. «Рафах» является единственным пограничным переход между Египтом и Газой.