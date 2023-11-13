МЧС России: 98 россиян пересекли КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа

Почти 100 россиян удалось эвакуировать из Газы. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

На данный момент 98 граждан России пересекли КПП «Рафах», находящийся на границе между Египтом и сектором Газа, уточнили в ведомстве. «МЧС России продолжает работу на КПП "Рафах"», — добавили в министерстве.

12 ноября первые граждане России через КПП «Рафах» перешли из Газы на территорию Египта. Пункт пропуска пересекли 70 человек, среди которых 27 детей и беременная женщина. Их встретили и оказали им необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее советник главы МЧС России Даниил Мартынов заявил, что опергруппа МЧС России будет находиться в Египте, пока из Газы не эвакуируют всех изъявивших желание покинуть территорию россиян.