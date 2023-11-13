Франция перехотела выделять Украине гаубицы из арсеналов

Франция захотела выделить Украине гаубицы не из арсеналов, а за счет фонда

Французское правительство перехотело выделять Украине гаубицы из арсеналов. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, передает ТАСС.

«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов»,— сказал он.

По его словам, Париж направил военную помощь Киева на три миллиарда евро, в то время как фонд поддержки Украины также пополнен Францией на 200 миллионов евро. Украинская сторона может пользоваться этими средствами для приобретения новых вооружений у французских промышленников.

Он отметил, что сейчас у Франции два приоритетных направления поддержки, а именно обеспечение средствами противовоздушной обороны и оборудованием для сухопутных войск, в том числе артиллерию и транспорт. Производство гаубиц Caesar выросло с двух единиц в месяц до начала конфликта до шести. Кроме того, Киеву уже передали 49 гаубиц: 30 французских и 19 датских.

Помимо этого, Лекорню заявил о преждевременности переговоров России и Украины, поскольку контрнаступление Киева «продвигается тяжело». Украине может понадобиться вдвое или втрое больше сил, чем у российской армии, для прорыва линии обороны и удержания позиций. По его мнению, ближайшие недели будут критически важными.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что однажды время для переговоров по конфликту на Украине с участием России настанет. При этом он добавил, что сейчас все страны должны продолжить оказывать Украине поддержку.