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02:20, 11 ноября 2023Мир

Макрон допустил шанс переговоров по Украине с участием России

Макрон: настанет время для переговоров по конфликту на Украине с участием России

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что однажды время для переговоров по конфликту на Украине с участием России настанет. Он подчеркнул в интервью телеканалу BBC, что этот шанс появится, только когда Киев решится на подобное взаимодействие.

Французский лидер отметил, что однажды придет время «для честных и хороших переговоров и чтобы вернуться за (переговорный) стол и найти решение с Россией». При этом он добавил, что сейчас все страны должны продолжить оказывать Украине поддержку.

По мнению Эммануэля Макрона, декабрь станет критически важным месяцем для наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее французский депутат Алексис Джолли заявил, что война в Израиле отвлекает внимание международного сообщества от Украины, что в дальнейшем может привести к победе России в конфликте. Он подчеркнул, что РФ пользуется замешательством Запада, чтобы получить преимущество на поле боя.

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      Александра Синицына
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