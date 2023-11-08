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07:01, 8 ноября 2023Мир

Во Франции высказались о влиянии войны в Израиле на судьбу Украины

Французский депутат Джолли: война в Израиле отвлекает внимание от Украины
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israeli Defence Forces / Handout / Reuters

Война в Израиле отвлекает внимание международного сообщества от российско-украинского конфликта, что в дальнейшем может привести к победе России в конфликте. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции Алексис Джолли в своем обращении к главе МИД страны Катрин Колонне. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма Джолли.

«Господин Алексис Джолли спрашивает госпожу министра Европы и иностранных дел [Катрин Колонну] о развитии конфликта на Украине в контексте международной напряженности на Ближнем Востоке. Ситуация в Израиле отвлекает внимание всего мира от конфликта на Украине», — говорится в обращении.

Россия воспользовалась возможностью, чтобы развернуть атаки беспрецедентного масштаба с начала 2023 года. (...) Эти массированные атаки демонстрируют стремление России получить явное преимущество или даже окончательно выиграть войну, воспользовавшись отвлечением внимания Запада от ситуации в Израиле

Алексис Джоллидепутат Национального собрания Франции

В связи с этим он спросил французское правительство о перспективах поддержки Украины странами Запада.

«В этом контексте и в перспективе поддержки Францией Израиля, как заявил президент республики [Эммануэль Макрон], он (Джолли — прим. «Ленты.ру») хотел бы знать, смогут ли Франция и западные страны в целом продолжать оказывать существенную материальную, финансовую и политическую поддержку Украине, как это было в течение последних 18 месяцев», — отмечается в тексте письма Джолли.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Кирилл Садовский
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