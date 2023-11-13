Франция заявила о готовности к диалогу с Россией

Глава Минобороны Лекорню: переговоры Франции и России помогли избежать эскалации

Минобороны Франции готово к «эффективному и полезному» диалогу с Россией, заявил глава ведомства Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

Он отметил, что переговоры сторон помогали предотвращать эскалацию в трудные моменты. «У ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом», — указал министр.

Он напомнил, что несколько раз общался с российским коллегой Сергеем Шойгу. По словам Лекорню, они обсуждали «очень конкретные вещи в сфере урегулирования потенциальной эскалации». Он также выразил готовность поговорить с главой Минобороны России вновь, «когда это будет полезно и эффективно».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Он уточнил, что они состоятся в случае вывода российских войск.