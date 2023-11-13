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16:18, 13 ноября 2023Мир

Французы пустили деньги для защиты от мигрантов на пылесосы

Politico: французы потратили выделенные на мигрантов деньги на пылесосы

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Французские власти потратили деньги, выделенные Британией на предотвращение пересечения мигрантами Ла-Манша, на оборудование для наблюдения, пылесосы и зарядные устройства для автомобилей. Об этом сообщает Politico.

Как сообщает издание, значительная часть средств от 40,4 миллиона фунтов стерлингов (46,5 миллиона евро), переданных Британией французам в соответствии с Сандхерстским договором о безопасности границ, была потрачена на вертолеты, автомобили, мотоциклы, электросамокаты и квадроциклы, а также оборудование для наблюдения за границей. Однако британские деньги также пустили на оснащение французской полиции такой бытовой техникой, как микроволновые печи, автомобильные пылесосы и автомобильные адаптеры для зарядных устройств.

В Министерстве внутренних дел Франции отказались комментировать конкретные статьи расходов на защиту от мигрантов. При этом там отметили, что их внимание сосредоточено на ликвидации сетей по нелегальному пересечению границы.

Ранее Великобритания и Франция согласовали новый пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией. Согласно договору, Лондон выделит Парижу еще 480 миллионов фунтов в течение ближайших трех лет на усовершенствование технологий и разведывательных данных для предотвращения незаконного пересечения пролива Ла-Манш.

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      Дарья Балацкая
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