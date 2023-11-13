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06:20, 13 ноября 2023Бывший СССР

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российские военные поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ под населенным пунктом Загоруйковка. В ходе боевых действий украинская сторона потеряла 40 бойцов, две боевые бронированные машины и три пикапа.

5 ноября российским военным удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ и скопление живой силы на херсонском направлении.

Оружие России
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      Марина Совина
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