Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Рссийские войска на херсонском направлении уничтожили склад и живую силу ВСУ

На херсонском направлении российским военным удалось уничтожить склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скопление живой силы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Собеседник агентства отмечает, что подразделения ВСУ дислоцировались в районе островов на Днепре — Крынки и Алешкинский. Где располагался склад с боеприпасами, не уточняется.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска занимают более выгодные рубежи и позиции и продвигаются в зоне проведения специальной военной операции, а попытки ВСУ атаковать российские позиции безуспешны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.