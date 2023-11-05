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10:21, 5 ноября 2023Россия

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Рссийские войска на херсонском направлении уничтожили склад и живую силу ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На херсонском направлении российским военным удалось уничтожить склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скопление живой силы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Собеседник агентства отмечает, что подразделения ВСУ дислоцировались в районе островов на Днепре — Крынки и Алешкинский. Где располагался склад с боеприпасами, не уточняется.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска занимают более выгодные рубежи и позиции и продвигаются в зоне проведения специальной военной операции, а попытки ВСУ атаковать российские позиции безуспешны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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      Марк Леонов
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