Шойгу рассказал о попытках ВСУ атаковать российские позиции

Глава МО РФ Шойгу назвал попытки ВСУ атаковать российские позиции безуспешными

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские позиции безуспешны. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит «Интерфакс».

Глава оборонного ведомства уточнил, что украинские войска пытаются атаковать на запорожском, херсонском и донецком направлениях. Действия ВСУ Шойгу описал как отчаянные.

«Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии», — заявил министр обороны.

С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили более 13 тысяч танков и боевых бронированных машин. Кроме того, сбиты 500 самолетов, более 250 вертолетов, 8 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.