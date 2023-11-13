Ирина Безрукова сообщила о покупке загородного дома

Актриса Ирина Безрукова сообщила, что приобрела загородный дом в Подмосковье

Советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина Безрукова рассказала в интервью «Газете.Ru», что недавно приобрела загородный дом в Подмосковье.

Безрукова отметила, что купила готовый дом: вся необходимая внутренняя отделка была сделана на производстве, так что проводить там ремонт не понадобится. При этом звезда уточнила, что не переехала туда, так как объект расположен вдали от МКАДа, а вся ее работа находится в Москве.

«Получается, что в Подмосковье у меня дача», — сообщила актриса. Безрукова добавила, что ей нравится приезжать туда в одиночестве, чтобы отдохнуть от постоянного общения с людьми, однако иногда загородный дом посещают ее друзья.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что живет в доме в 100 километрах от Москвы.