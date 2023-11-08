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11:55, 8 ноября 2023Среда обитания

Доктор Мясников рассказал о жизни за городом

Александр Мясников рассказал, что живет в доме в 100 километрах от Москвы

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в данный момент живет в доме, расположенном в 100 километрах от Москвы. О своей жизни за городом он рассказал в интервью «Телепрограмме».

Мясников отметил, что живет в Подмосковье не один, а вместе с двумя овчарками. «У нас большой участок — почти гектар, у собак есть свой вольер», — поделился информацией он. На участке также расположен пруд.

В свою очередь, детство будущий врач провел в квартире в Преображенском районе на востоке Москвы. «В нашей квартире на Преображенке в шесть утра включалось радио. Я слушал гимн Советского Союза с гантелями в руках на шестиметровой кухне», — вспоминал доктор.

В сентябре стало известно, что актриса Анна Хилькевич купила под Москвой участок с недостроенным домом за 40 миллионов рублей.

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      Полина Кислицына
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