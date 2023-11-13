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17:20, 13 ноября 2023Среда обитания

Известный метеоролог назвал минусы Москвы

Синоптик Вильфанд пожаловался на отсутствие указателей на домах в столице

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пожаловался на то, что в Москве редко встречаются таблички с номерными знаками и названиями улиц. О сложности ориентироваться в городе он рассказал в интервью «Москвич Mag».

В столице не хватает «четкости в понимании, где ты находишься», считает синоптик. «Идешь, например, по улице и видишь вывеску: "Дом номер 6", а какая это улица, там далеко не всегда написано. Да и таблички с номерами не всегда присутствуют», — поделился он.

Еще одной проблемой Вильфанд назвал отсутствие четкости и определенности в данных на указателях наземного транспорта, из-за чего «порой бывает трудно определить, где ты находишься и куда надо свернуть». Специалист указал, что дорогу легко найти с помощью современных гаджетов, но на взгляд сориентироваться сложнее.

Ранее российский режиссер Павел Мирзоев пожаловался на стоимость парковок в центре Москвы. Он заявил, что в столице даже в выходные дни нужно заплатить несколько тысяч рублей, чтобы погулять несколько часов по центру города.

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      Мария Черкасова
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