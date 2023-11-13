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20:19, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Известный российский блогер рассказал об операции

Кадр: @stasprostoklass

Популярный российский блогер Стас Круглицкий, известный как «Стас просто класс», рассказал об операции на нос. Подробностями он поделился в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Блогер опубликовал видео, где он лежит в больничной палате. «Я себе чинил нос. Там (...) какая-то штука, чтобы у меня не образовывался ком в горле», — пояснил Круглицкий. По его словам, операция была плановой и прошла успешно.

Он добавил, что ощущает побочные эффекты после хирургического вмешательства — «полунасморочное» состояние и боль в горле. В то же время Круглицкий подчеркнул, что в целом чувствует себя хорошо.

Ранее блогер заявил, что не верит в эффективность приложений для знакомств. Он отметил, что со всеми своими возлюбленными знакомился лично. По его словам, онлайн-знакомства не позволяют оценить личностные качества и энергетику человека.

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      Мария Большакова
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