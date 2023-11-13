Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:51, 13 ноября 2023Путешествия

Кормящей грудью россиянке пришлось оголиться в самолете перед двумя незнакомцами

Mash: россиянке пришлось кормить ребенка грудью перед мужчинами из-за стюардессы

Фото: Unsplash

Кормящей грудью пассажирке пришлось оголиться в самолете перед двумя незнакомцами из-за принципиальности бортпроводницы. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел с семьей россиян на рейсе из Москвы в Санкт-Петербург в конце октября, однако огласку получил только сейчас. По данным источника, во время посадки оказалось, что места мужа и жены с младенцем находились в разных частях салона воздушного судна. «На просьбу посадить супругов рядом или хотя бы через проход от стюардесс последовал жесткий отказ — объяснили "правилами компании"», — говорится в сообщении.

В результате пассажирка оголила грудь и покормила ребенка между двумя мужчинами-соседями, один из которых был крайне недоволен происходящим. Помимо этого, по рассказам женщины, ей не выдали ремень безопасности для ребенка, что предусмотрено у других авиаперевозчиков.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

«Вишенкой на торте стало общение с поддержкой после полета, — пишет Mash. — На попытки выразить недовольство в трубку автоответчик сообщил, что каждая минута на линии будет стоить 70 рублей. Ждать ответа оператора ей предлагалось 10 минут — поругаться ни с кем не получилось».

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники «Уральских авиалиний» отказались пускать в самолет опоздавшую на рейс беременную россиянку из-за резкой фразы ее жениха. Пассажиры Диана и Андрей должны были вернуться в Екатеринбург из северной столицы 12 ноября. Их рейс задержали на 3,5 часа, и пара ожидала посадки в воздушной гавани.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Литва может лишить гражданства знаменитую балерину. Что она сказала о Путине и боевых действиях на Украине?

      Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

      Премьер Грузии выразил сожаление из-за высказывания президента о Си Цзиньпине

      Цены на российскую нефть резко упали

      Курс доллара упал ниже 92 рублей

      Названа неожиданная опасность отопления в квартире

      Малышева высмеяла жалующихся на последствия коронавируса людей

      58-летняя Ирина Безрукова снялась без макияжа

      Французы пустили деньги для защиты от мигрантов на пылесосы

      Спецборт МЧС с россиянами из Газы вылетел в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости