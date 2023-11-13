Кормящей грудью россиянке пришлось оголиться в самолете перед двумя незнакомцами

Mash: россиянке пришлось кормить ребенка грудью перед мужчинами из-за стюардессы

Кормящей грудью пассажирке пришлось оголиться в самолете перед двумя незнакомцами из-за принципиальности бортпроводницы. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел с семьей россиян на рейсе из Москвы в Санкт-Петербург в конце октября, однако огласку получил только сейчас. По данным источника, во время посадки оказалось, что места мужа и жены с младенцем находились в разных частях салона воздушного судна. «На просьбу посадить супругов рядом или хотя бы через проход от стюардесс последовал жесткий отказ — объяснили "правилами компании"», — говорится в сообщении.

В результате пассажирка оголила грудь и покормила ребенка между двумя мужчинами-соседями, один из которых был крайне недоволен происходящим. Помимо этого, по рассказам женщины, ей не выдали ремень безопасности для ребенка, что предусмотрено у других авиаперевозчиков.

«Вишенкой на торте стало общение с поддержкой после полета, — пишет Mash. — На попытки выразить недовольство в трубку автоответчик сообщил, что каждая минута на линии будет стоить 70 рублей. Ждать ответа оператора ей предлагалось 10 минут — поругаться ни с кем не получилось».

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники «Уральских авиалиний» отказались пускать в самолет опоздавшую на рейс беременную россиянку из-за резкой фразы ее жениха. Пассажиры Диана и Андрей должны были вернуться в Екатеринбург из северной столицы 12 ноября. Их рейс задержали на 3,5 часа, и пара ожидала посадки в воздушной гавани.