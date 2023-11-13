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17:13, 13 ноября 2023Путешествия

Крушение частного самолета во время авиашоу попало на видео

AviaNews: частный реактивный самолет разбился во время авиашоу в Аргентине

Кадр: Telegram-канал AviaNews

Частный учебно-тренировочный самолет Aero L-29 Delfin разбился во время авиашоу Villa Cañas Air Festival в Аргентине. Момент крушения попал на видео, его публикует Telegram-канал AviaNews.

Фестиваль проходил неподалеку от города Вилья-Каньяс в провинции Санта-Фе, расположенной на востоке латиноамериканской страны. На кадрах видно, как пилот учебно-тренировочного реактивного воздушного судна на сверхмалой высоте пролетел перед собравшимися на шоу людьми и перешел к набору высоты.

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Летчик не смог выполнить вираж и справиться с управлением самолета. В результате воздушное судно упало на землю и загорелось. На борту L-29 находились два человека, спасти их не удалось.

Ранее в ноябре самолет авиакомпании Edelweiss едва не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и попал на видео. Непредвиденная ситуация случилась в аэропорту Цюриха (Швейцария) с пассажирским лайнером, следовавшим в португальский город Фаро. Во время взлета у воздушного судна произошло разрушение одного из пневматиков на стойке шасси.

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      Фариза Бацазова
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