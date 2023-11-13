Курс доллара упал ниже 92 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 92 рублей впервые с 31 июля

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара опускался ниже 92 рублей, потеряв с начала сессии 0,37 процента. В нижней точке курс упал до 91,79 рубля — такой отметки американская валюта достигла по отношению к российской впервые с 31 июля, свидетельствуют данные площадки.

На момент написания материала доллар торгуется на уровне 91,9 рубля, евро — 98,1 рубля, юань — 12,6 рубля. Индекс Мосбиржи, наоборот, с начала торгового дня немного вырос, поднявшись до 3245,4 пункта (плюс 0,1 процента), индекс РТС — до 1112,6 пункта (плюс 0,47 процента).

Фондовый рынок после активного роста, который наблюдался в начале торгов, стал умеренно сдавать позиции, отмечают аналитики БКС Экспресс. Коррекция обусловлена очередным импульсом укрепления рубля.

Банк России объясняет рост рубля принятым ранее решением по введению обязательной репатриации и продаже валютной выручки экспортерами. Поддержку нацвалюте также оказало повышение ключевой ставки ЦБ. Аналитики УК «Первая» прогнозируют, что в краткосрочной перспективе котировки рубля будут находиться в диапазоне 90-94 рубля за доллар.