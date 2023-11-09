Центробанк объяснил укрепление рубля ростом продаж валютной выручки

Центробанк: укрепление рубля связано с ростом продаж валютной выручки

Происходящее сейчас укрепление рубля связано с ростом продаж валютной выручки экспортерами. Такое объяснение содержится в обзоре финансовых рынков, опубликованном Центробанком.

В октябре продажи валюты экспортерами увеличились до 12,5 миллиардов долларов c 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда в августе. Кроме того, как сообщает регулятор, укреплению рубля поспособствовало повышение ключевой ставки до 15 процентов.

Укреплению рубля привело к тому, что население втрое увеличило покупки иностранной валюты, в основном долларов и евро. В октябре россияне купили валюты на 120,9 миллиарда рублей, в сентябре этот показатель равнялся 40,7 миллиарда рублей.