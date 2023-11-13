Массаж голых ног пассажирки самолета во время полета вызвал гнев попутчиков

Мать сделала массаж ног дочери на рейсе American Airlines и разозлила попутчиков

Пассажирка самолета American Airlines сделала массаж голых ног своей дочери во время полета и вызвала гнев попутчиков. Об этом сообщает View from the Wing.

По данным издания, две женщины летели на рейсе из Шарлотты (Северная Каролина) в Орландо (Флорида) первым классом. Мать сидела на кресле у окна, а ее дочь рядом с ней. Во время полета младшая пассажирка разулась и протянула босую ногу в сторону родственницы. Последняя, в свою очередь, начала массировать ей ступни, что показалось неуместным их попутчикам.

Сидевшие сзади путешественники разозлились и сфотографировали происходящее.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.