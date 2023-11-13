Медведев раскрыл объем выручки резидентов «Сколково» в 2023 году

Медведев: объем выручки «Сколково» в 2023 году ожидается выше 500 млрд рублей

Выручка резидентов Фонда «Сколково» по итогам 2023 года может составить свыше 500 миллиардов рублей. Сумму раскрыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что объем выручки проекта идет вверх. В прошлом году она выросла более чем на 40 процентов и составила 350 миллиардов рублей. В 2023 году также ожидается увеличение суммы до 500 миллиардов, отметил Медведев. Кроме того, уточняется, что рост технологических компаний промышленного кластера стал опережающим.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия в ближайшее время представит на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России.