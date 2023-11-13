Мэрия российского города заплатит сотни тысяч рублей из-за сломанного унитаза

Мэрия Добрянки заплатит 465 тысяч рублей из-за протекающего унитаза

Администрация города Добрянка Пермского края заплатит сотни тысяч рублей из-за сломанного унитаза. Об этом сообщило местное издание «Зори плюс».

По информации источника, у мэрии всего за полгода накопились крупные долги из-за квартиры, которая находилась в муниципальной собственности и в которой никто не проживал с 2019 года. Причиной стал неисправный сливной бачок унитаза, вода из которого стекала прямо в канализацию. Общий расход воды за шесть месяцев составил 1,3 тысячи кубометров.

«Муниципалитет четыре года назад направил в "Уралводоканал" заявление о прекращении начислений "в связи с отсутствием проживающих". И после этого, видимо, забыли о квартире: упустили срок поверки счетчиков, вентили горячей и холодной воды не перекрыли», — предположил автор публикации.

После того как управляющая компания дома, где находилась проблемная квартира, получила внушительный счет за содержание общего имущества, ее сотрудники направили в мэрию претензию с требованием погасить долг, однако чиновники оставили ее без внимания. Тогда организация подала на администрацию в суд, который постановил взыскать с последней 465 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

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