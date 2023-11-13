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06:31, 13 ноября 2023Наука и техника

Обнаружена самая далекая похожая на млечный Путь галактика

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил самую далекую спиральную галактику с перемычкой

Фото: Nathan Anderson / Unsplash

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила самую далекую спиральную галактику с перемычкой, похожую на Млечный Путь. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

До сих пор считалось, что спиральные галактики с перемычкой нельзя наблюдать на расстояниях, которые соответствуют меньше половины нынешнего возраста Вселенной в 13,8 миллиарда лет. Иными словами, им требуется несколько миллиардов лет, чтобы стать достаточно упорядоченными. Однако галактика, названная ceers-2112, образовалась вскоре после Большого взрыва.

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Красное смещение галактики равно 3, что соответствует времени пути света 11,47 миллиарда лет и возрасту Вселенной 2,1 миллиарда лет. Звездная масса около 4 миллиардов солнечных масс и морфология указывают на то, что ceers-2112 можно считать прародителем Млечного Пути.

В центре ceers-2112 находится перемычка или бар — вытянутой структуры из звезд, которая часто имеется у спиральных и других дисковых галактик. Бары также обнаруживаются и у неправильных галактик, но эти случаи очень редки. Перемычки образуются из-за нестабильности спиральной структуры или гравитационного воздействия соседней галактики.

Результаты исследования предполагают, что теоретические модели формирования и эволюции галактик должны теперь учитывать тот факт, что некоторые галактики становятся достаточно стабильными, чтобы на очень ранних этапах истории Вселенной иметь перемычки. Для этого, возможно, потребуется скорректировать количество темной материи, которая, как считается, влияет на формирование баров.

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      Александр Еникеев
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