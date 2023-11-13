На 71-м году жизни скончался Болат Назарбаев. Что известно о брате первого президента Казахстана?

Младший брат Нурсултана Назарбаева Болат скончался в Алма-Ате в возрасте 70 лет

Утром в понедельник, 13 ноября, скончался младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат. Об этом заявил пресс-секретарь экс-главы республики Айдос Укибай.

По его словам, Болат Назарбаев скончался в возрасте 70 лет после продолжительной болезни. Как уточнили в Центральной клинической больнице медицинского центра управления делами президента Казахстана, смерть была зафиксирована в 09:51 по местному времени (06:51 мск). До этого брат бывшего президента страны был повторно госпитализирован с инфарктом и находился в тяжелом состоянии.

Болат Назарбаев был младшим ребенком в семье

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган в Алматинской области, был младшим ребенком в семье Абиша и Альжан Назарбаевых. С братом Нурсултаном у него была разница в возрасте 13 лет. В 1970-х он познакомился с будущей супругой Гульжан, в браке у пары родились трое детей: дочери Гульмира и Кундуз и сын Нурбол.

Болату Назарбаеву принадлежали сотни гектаров земли и акции машиностроительного завода

С 1989 года Болат Назарбаев начал заниматься бизнесом по заготовке и продаже шкур малого рогатого скота. В 1992-1997 годах он занимал пост вице-президента казахстанского аграрного товарищества с ограниченной ответственностью «Инкар Агро», а с 1997 года — руководил финансово-промышленным холдингом BN Invest. Назарбаев также являлся акционером Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения (АЗТМ), а его дочерним компаниям принадлежало свыше 299 гектаров земли.

Помимо бизнеса, брат первого президента Казахстана основал благотворительный фонд «Салиқалы ұрпақ» («Благородное поколение»), специализирующийся на помощи малоимущим. Из него, в частности, выделялись деньги на строительство жилых домов для пострадавших от прорыва плотины жителей села Кызылагаш и возведение 17 новостроек в Шамалгане. В начале 2022 года организация перечислила 1 миллиард тенге в фонд «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»), который президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил основать после окончания в республике масштабных протестов, участники которых требовали ухода Нурсултана Назарбаева из политики.

В последние годы Болат Назарбаев лишился многих активов

Последние два года имя Болата Назарбаева фигурировало в многочисленных судебных делах, касающихся пересмотра итогов приватизации различных активов. Так, в начале февраля 2023 года казахстанские власти изъяли 299 гектаров земель, принадлежавших компаниям Болата Назарбаева. Как заявил председатель общественного совета по развитию госуправления и противодействию коррупции при правящей партии Amanat Ерлан Саиров, земельные участки в нескольких регионах были приобретены братом экс-главы государства «при сомнительных обстоятельствах».

Помимо этого, в марте Болата Назрбаева обязали отдать государству акции АЗТМ, а в апреле он лишился авторынка «Барыс».