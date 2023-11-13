Стало известно о смерти младшего брата Назарбаева

Младший брат Нурсултана Назарбаева Болат скончался в больнице в Алма-Ате

Утром 13 ноября скончался младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев. Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего главы республики Айдос Укибай, передает КазТАГ.

Как уточнил Укибай, брат экс-президента скончался в возрасте 70 лет «после продолжительной болезни». В Центральной клинической больнице медицинского центра управления делами президента Казахстана заявили, что смерть Болата Назарбаева была зафиксирована в 9:51 по местному времени (6:51 мск). До этого сообщалось, что он был повторно госпитализирован с инфарктном и пребывал в тяжелом состоянии.

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган в Алматинской области. С 1989 года он начал заниматься предпринимательством. В 1992-1997 годах Назарбаев был вице-президентом казахстанского аграрного товарищества с ограниченной ответственностью «Инкар Агро», а с 1997 года — руководил финансово-промышленным холдингом BN Invest. Он также основал благотворительный фонд «Салиқалы ұрпақ» («Благородное поколение»), занимающийся помощью малоимущим. Последние два года имя Болата Назарбаева фигурировало в многочисленных судебных делах, касающихся пересмотра итогов приватизации различных активов.