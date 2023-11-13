На Украине анонсировали уголовные дела в отношении высокопоставленных военных

Депутат Рады Гончаренко анонсировал уголовные дела в отношении генералов ВСУ

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал в соцсетях уголовные дела в отношении высокопоставленных украинских военных. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам [Вооруженных сил Украины]. Банковая (офис президента республики — прим. «Ленты.ру») делает свой ход», — написал парламентарий.

Ранее американский обозреватель Стивен Брайен сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии войны с генералами ВСУ. По его словам, глава государства сделал выговор главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному за его заявления о том, что республике не следует ждать серьезного прорыва в конфликте с Россией.