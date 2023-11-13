Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 13 ноября 2023Бывший СССР

На Украине анонсировали уголовные дела в отношении высокопоставленных военных

Депутат Рады Гончаренко анонсировал уголовные дела в отношении генералов ВСУ

Фото: Стрингер / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал в соцсетях уголовные дела в отношении высокопоставленных украинских военных. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам [Вооруженных сил Украины]. Банковая (офис президента республики — прим. «Ленты.ру») делает свой ход», — написал парламентарий.

Ранее американский обозреватель Стивен Брайен сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии войны с генералами ВСУ. По его словам, глава государства сделал выговор главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному за его заявления о том, что республике не следует ждать серьезного прорыва в конфликте с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Арестович рассказал о конфликте Зеленского и главкома ВСУ. Как разногласия повлияют на ситуацию на фронте?

      Списанные армией Нидерландов немецкие ЗСУ Gepard передадут Украине

      Писателя Шендеровича оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах

      Власти Казахстана собрались контролировать цены вручную

      Почти 100 россиян удалось эвакуировать из Газы

      Регионам захотели дать право запрещать продажу пива в жилых домах

      Врач посоветовала добавить в рацион в холода два продукта

      В Госдуме отреагировали на идею о сдаче квартир посуточно с разрешения соседей

      Второклассники оказались в центре секс-скандала в российской школе

      США свернули некоторые работы по военной биологии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости