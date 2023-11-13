На Украине двоих человек задержали за телефонный разговор
В Черкассах и Киеве за телефонный разговор силами Службы безопасности Украины (СБУ) задержаны двое местных жителей. Информация об этом опубликована офисом генерального прокурора республики в Telegram.
Как утверждают силовики, граждане «оправдывали вооруженную агрессию РФ». Кроме того, 62-летнюю жительницу Черкасс обвиняют в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных сил Украины.
Утверждается, что силовики изъяли у задержанных мобильные телефоны, футболку с изображением президента России Владимира Путина, российскую символику, оружие и патроны к нему. Граждане были помещены под стражу.
Ранее стало известно, что сотрудники СБУ нашли в Закарпатье цех, производивший куртки для сборной России по лыжному спорту. Предприятие, производившее одежду с российской национальной символикой под брендом Vist, принадлежало гражданину Италии.