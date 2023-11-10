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16:46, 10 ноября 2023Бывший СССР

На Украине нашли цех по производству курток для сборной России

СБУ нашла в Закарпатье цех по пошиву курток для сборной России по лыжному спорту

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе в полицией нашла цех в Закарпатье, который производил куртки для сборной России по лыжному спорту. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Виктор Микита в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Предприятием владеет гражданин Италии. Его работники занимались пошивом лыжных курток итальянского бренда «Vist» с российской национальной символикой.

Ранее во Львове сотрудники полиции задержали мужчину, который в своей квартире слушал песни российской группы «Ласковый май».

В Днепре украинца привлекли к ответственности за мелкое хулиганство за прослушивание композиции Григория Лепса «Родина-мать».

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      Алевтина Запольская
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