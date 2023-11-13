На Украине мобилизовали привезшего детей на соревнования водителя автобуса

«Вести»: на Украине мобилизовали водителя автобуса, привезшего детей в Ужгород

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский коммерческий аналог военных комиссариатов — прим. «Ленты.ру») насильно задержали водителя автобуса, который привез в Ужгород из Винницкой области детскую сборную на соревнования. Об этом пишет издание «Вести» в Telegram.

Один из местных журналистов рассказал, что мужчина остановился в хостеле, где ночью его силой задержали сотрудники ТЦК вместе с полицейскими. При этом силовики проигнорировали, что он единственный водитель для детей.

Как отмечается, у мобилизованного отобрали телефон и не дали ему связаться с родными и тренерами. После прохождения медицинской комиссии мужчине вручили военный билет и отправили в учебный центр в Чернигове. Уточняется, что затем перевозчик подготовил другого водителя, чтобы вернуть спортсменов.

Ранее в некоторых регионах Украины прошли митинги с требованием проведения демобилизации. Родственники мобилизованных — преимущественно женщины и дети — вышли на улицы во Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге.