На Украине советские ЗРК переоборудовали под американские ракеты

Спикер ВВС Украины Игнат заявил о переводе ЗРК Бук-М1 на американские ракеты

Представитель военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил о переводе советских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) на американские снаряды. Об этом полковник сообщил в интервью New Voice.

По словам военнослужащего, адаптированные под американские ракеты комплексы успешно показали себя в ходе испытаний на полигонах в США. Он также объяснил, что подходящие для «Бук-М1» боеприпасы изготавливаются только на территории России.

«Нужно искать шаги, пути, такие как скрещивание советского с американским», — пояснил спикер украинских ВВС.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что Украине нужны не только переведенные на американские снаряды «Буки», но и системы HAWK. По его словам, несмотря на устаревание, после модернизации они показывают свою эффективность.

Ранее Юрий Игнат сообщал, что Украина начала подготовку пилотов F-16 в воздухе. По словам представителя украинских ВВС, их подготовка идет в соответствии с планом.