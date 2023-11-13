Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:16, 13 ноября 2023Силовые структуры

Начальника российской колонии заподозрили в коррупции

Под Саратовом начальника колонии заподозрили в получении взятки

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Саратовской области начальника одного из исправительных учреждений заподозрили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая по сентябрь начальник колонии получил от родственницы осужденного вознаграждение. За это он должен был ослабить режим содержания заключенного. Сумма взятки составила 420 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере»). Сейчас следователи собирают доказательства произошедшего.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы отправил под стражу экс-главу Хорошевского отдела СКР по столице Рустама Юсупова по делу о крупной взятке и создании преступного сообщества.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?

      Срочник записал другу видео из кабинета в медчасти на Урале и выпал из окна

      В Москве стало больше клинических исследований российских лекарств

      В России предложили изменить систему выплат маткапитала

      Моряки рассказали о самых жутких и необъяснимых случаях в открытом море

      Ломбарды начали открывать магазины с ненужными заложенными товарами

      Арестович рассказал о конфликте Зеленского с военными

      Названы последствия неуплаты налога на имущество до 1 декабря

      Белгородский губернатор опроверг данные о попытке ДРГ прорваться в регион

      Красота по-голландски. Чем поражает новый комплекс на Юго-Западе Москвы?»

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости