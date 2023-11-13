Начальника российской колонии заподозрили в коррупции

Под Саратовом начальника колонии заподозрили в получении взятки

В Саратовской области начальника одного из исправительных учреждений заподозрили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая по сентябрь начальник колонии получил от родственницы осужденного вознаграждение. За это он должен был ослабить режим содержания заключенного. Сумма взятки составила 420 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере»). Сейчас следователи собирают доказательства произошедшего.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы отправил под стражу экс-главу Хорошевского отдела СКР по столице Рустама Юсупова по делу о крупной взятке и создании преступного сообщества.