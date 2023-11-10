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22:57, 10 ноября 2023Силовые структуры

Суд арестовал экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы по делу о взятке

Суд арестовал экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы Юсупова до 10 января

Фото: pixabay.com

Басманный суд Москвы отправил под стражу экс-главу Хорошевского отдела СК по столице Рустама Юсупова по делу о крупной взятке и создании преступного сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Рустам Юсупов, его бывший заместитель Сергей Ромодановский и экс-следователь СК Андрей Жирютин арестованы до 10 января 2024 года, уточнили в суде. Сергей Ромодановский — средний сын Константина Ромодановского, бывшего начальника ФМС России, ранее занимавшего должность начальника ГУСБ МВД РФ, а до этого — первого замначальника УСБ ФСК РФ.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконном возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о задержании Рустама Юсупова. По данным Telegram-канала «112», он привлек внимание правоохранительных органов из-за скандального холдинга Merlion.

В апреле 2022 года полиция задержала адвоката Вадима Лялина по подозрению в мошенничестве. Его обвинили в хищении 2,2 миллиона евро, которые ему заплатили совладельцы и топ-менеджер IT-компании Merlion за свою защиту по уголовному делу о покушении на Вячеслава Симоненко.

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      Марина Совина
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